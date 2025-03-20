Valute / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.55 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PHI ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.50 e ad un massimo di 19.68.
Segui le dinamiche di PLDT Inc Sponsored ADR. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PHI News
Intervallo Giornaliero
19.50 19.68
Intervallo Annuale
19.22 27.64
- Chiusura Precedente
- 19.53
- Apertura
- 19.63
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- Minimo
- 19.50
- Massimo
- 19.68
- Volume
- 200
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- -3.84%
- Variazione Semestrale
- -9.99%
- Variazione Annuale
- -27.32%
20 settembre, sabato