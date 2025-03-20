货币 / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.86 USD 0.18 (0.91%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHI汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点19.73和高点19.93进行交易。
关注PLDT Inc Sponsored ADR动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PHI新闻
- Earnings call transcript: PLDT Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- PLDT Continues To Miss The Market (NYSE:PHI)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- PLDT: A New Hope After Its Deep Plunge (NYSE:PHI)
日范围
19.73 19.93
年范围
19.22 27.64
- 前一天收盘价
- 19.68
- 开盘价
- 19.73
- 卖价
- 19.86
- 买价
- 20.16
- 最低价
- 19.73
- 最高价
- 19.93
- 交易量
- 67
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- -2.31%
- 6个月变化
- -8.56%
- 年变化
- -26.17%
