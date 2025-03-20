KurseKategorien
Währungen / PHI
Zurück zum Aktien

PHI: PLDT Inc Sponsored ADR

19.53 USD 0.27 (1.36%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PHI hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.53 bis zu einem Hoch von 19.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die PLDT Inc Sponsored ADR-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHI News

Tagesspanne
19.53 19.86
Jahresspanne
19.22 27.64
Vorheriger Schlusskurs
19.80
Eröffnung
19.86
Bid
19.53
Ask
19.83
Tief
19.53
Hoch
19.86
Volumen
277
Tagesänderung
-1.36%
Monatsänderung
-3.94%
6-Monatsänderung
-10.08%
Jahresänderung
-27.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K