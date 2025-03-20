Währungen / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.53 USD 0.27 (1.36%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHI hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.53 bis zu einem Hoch von 19.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die PLDT Inc Sponsored ADR-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PHI News
Tagesspanne
19.53 19.86
Jahresspanne
19.22 27.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.80
- Eröffnung
- 19.86
- Bid
- 19.53
- Ask
- 19.83
- Tief
- 19.53
- Hoch
- 19.86
- Volumen
- 277
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- -3.94%
- 6-Monatsänderung
- -10.08%
- Jahresänderung
- -27.40%
