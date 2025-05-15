FiyatlarBölümler
Dövizler / PGC
Geri dön - Hisse senetleri

PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation

29.06 USD 0.88 (2.94%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PGC fiyatı bugün -2.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.04 ve Yüksek fiyatı olarak 29.88 aralığında işlem gördü.

Peapack-Gladstone Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGC haberleri

Günlük aralık
29.04 29.88
Yıllık aralık
23.96 37.89
Önceki kapanış
29.94
Açılış
29.88
Satış
29.06
Alış
29.36
Düşük
29.04
Yüksek
29.88
Hacim
354
Günlük değişim
-2.94%
Aylık değişim
1.47%
6 aylık değişim
0.73%
Yıllık değişim
5.79%
21 Eylül, Pazar