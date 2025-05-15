Währungen / PGC
PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.94 USD 0.66 (2.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGC hat sich für heute um 2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.07 bis zu einem Hoch von 30.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Peapack-Gladstone Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
29.07 30.03
Jahresspanne
23.96 37.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.28
- Eröffnung
- 29.56
- Bid
- 29.94
- Ask
- 30.24
- Tief
- 29.07
- Hoch
- 30.03
- Volumen
- 249
- Tagesänderung
- 2.25%
- Monatsänderung
- 4.54%
- 6-Monatsänderung
- 3.78%
- Jahresänderung
- 8.99%
