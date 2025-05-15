Валюты / PGC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.02 USD 0.18 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PGC за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.74, а максимальная — 29.24.
Следите за динамикой Peapack-Gladstone Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PGC
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Raymond James reiterates Strong Buy on Peapack-Gladstone Financial stock
- Peapack-Gladstone earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Peapack-Gladstone stock price target
- Peapack-Gladstone (PGC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Peapack-Gladstone (PGC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Blerina Limaj Joins Peapack Private’s NY Commercial Banking Team
- Peapack-Gladstone Bank names new Chief Audit Executive
- Bruce A. Watterson Joins Peapack Private Bank & Trust
- Sonia Lugo Joins Peapack Private Bank & Trust
- Nancy Foran-Pinzon Joins Peapack Private Bank & Trust
- Peter Clemente Joins Peapack Private Bank & Trust
- Tim Juliano Joins Peapack Private Bank & Trust
- Peapack-Gladstone earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Peapack-Gladstone Bank appoints new senior managing director
- Stephen Reinhardt Joins Peapack Private Bank & Trust
Дневной диапазон
28.74 29.24
Годовой диапазон
23.96 37.89
- Предыдущее закрытие
- 29.20
- Open
- 29.09
- Bid
- 29.02
- Ask
- 29.32
- Low
- 28.74
- High
- 29.24
- Объем
- 314
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 0.59%
- Годовое изменение
- 5.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.