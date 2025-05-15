通貨 / PGC
PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.94 USD 0.66 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PGCの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり29.07の安値と30.03の高値で取引されました。
Peapack-Gladstone Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
29.07 30.03
1年のレンジ
23.96 37.89
- 以前の終値
- 29.28
- 始値
- 29.56
- 買値
- 29.94
- 買値
- 30.24
- 安値
- 29.07
- 高値
- 30.03
- 出来高
- 249
- 1日の変化
- 2.25%
- 1ヶ月の変化
- 4.54%
- 6ヶ月の変化
- 3.78%
- 1年の変化
- 8.99%
