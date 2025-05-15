クォートセクション
通貨 / PGC
株に戻る

PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation

29.94 USD 0.66 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PGCの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり29.07の安値と30.03の高値で取引されました。

Peapack-Gladstone Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGC News

1日のレンジ
29.07 30.03
1年のレンジ
23.96 37.89
以前の終値
29.28
始値
29.56
買値
29.94
買値
30.24
安値
29.07
高値
30.03
出来高
249
1日の変化
2.25%
1ヶ月の変化
4.54%
6ヶ月の変化
3.78%
1年の変化
8.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K