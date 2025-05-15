Moedas / PGC
PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.93 USD 0.65 (2.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PGC para hoje mudou para 2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.07 e o mais alto foi 30.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Peapack-Gladstone Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGC Notícias
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Raymond James reiterates Strong Buy on Peapack-Gladstone Financial stock
- Peapack-Gladstone earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Peapack-Gladstone stock price target
- Peapack-Gladstone (PGC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Peapack-Gladstone (PGC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Blerina Limaj Joins Peapack Private’s NY Commercial Banking Team
- Peapack-Gladstone Bank names new Chief Audit Executive
- Bruce A. Watterson Joins Peapack Private Bank & Trust
- Sonia Lugo Joins Peapack Private Bank & Trust
- Nancy Foran-Pinzon Joins Peapack Private Bank & Trust
- Peter Clemente Joins Peapack Private Bank & Trust
- Tim Juliano Joins Peapack Private Bank & Trust
- Peapack-Gladstone earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Peapack-Gladstone Bank appoints new senior managing director
- Stephen Reinhardt Joins Peapack Private Bank & Trust
Faixa diária
29.07 30.02
Faixa anual
23.96 37.89
- Fechamento anterior
- 29.28
- Open
- 29.56
- Bid
- 29.93
- Ask
- 30.23
- Low
- 29.07
- High
- 30.02
- Volume
- 114
- Mudança diária
- 2.22%
- Mudança mensal
- 4.50%
- Mudança de 6 meses
- 3.74%
- Mudança anual
- 8.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh