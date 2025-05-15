Divisas / PGC
PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.28 USD 0.26 (0.90%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PGC de hoy ha cambiado un 0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.11, mientras que el máximo ha alcanzado 29.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Peapack-Gladstone Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
29.11 29.99
Rango anual
23.96 37.89
- Cierres anteriores
- 29.02
- Open
- 29.18
- Bid
- 29.28
- Ask
- 29.58
- Low
- 29.11
- High
- 29.99
- Volumen
- 244
- Cambio diario
- 0.90%
- Cambio mensual
- 2.23%
- Cambio a 6 meses
- 1.49%
- Cambio anual
- 6.59%
