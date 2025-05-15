통화 / PGC
PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.06 USD 0.88 (2.94%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PGC 환율이 오늘 -2.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.04이고 고가는 29.88이었습니다.
Peapack-Gladstone Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PGC News
일일 변동 비율
29.04 29.88
년간 변동
23.96 37.89
- 이전 종가
- 29.94
- 시가
- 29.88
- Bid
- 29.06
- Ask
- 29.36
- 저가
- 29.04
- 고가
- 29.88
- 볼륨
- 354
- 일일 변동
- -2.94%
- 월 변동
- 1.47%
- 6개월 변동
- 0.73%
- 년간 변동율
- 5.79%
20 9월, 토요일