PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.06 USD 0.88 (2.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PGC ha avuto una variazione del -2.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.04 e ad un massimo di 29.88.
Segui le dinamiche di Peapack-Gladstone Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PGC News
Intervallo Giornaliero
29.04 29.88
Intervallo Annuale
23.96 37.89
- Chiusura Precedente
- 29.94
- Apertura
- 29.88
- Bid
- 29.06
- Ask
- 29.36
- Minimo
- 29.04
- Massimo
- 29.88
- Volume
- 354
- Variazione giornaliera
- -2.94%
- Variazione Mensile
- 1.47%
- Variazione Semestrale
- 0.73%
- Variazione Annuale
- 5.79%
20 settembre, sabato