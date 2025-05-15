货币 / PGC
PGC: Peapack-Gladstone Financial Corporation
29.36 USD 0.34 (1.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PGC汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点29.11和高点29.59进行交易。
关注Peapack-Gladstone Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
29.11 29.59
年范围
23.96 37.89
- 前一天收盘价
- 29.02
- 开盘价
- 29.18
- 卖价
- 29.36
- 买价
- 29.66
- 最低价
- 29.11
- 最高价
- 29.59
- 交易量
- 50
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- 2.51%
- 6个月变化
- 1.77%
- 年变化
- 6.88%
