FiyatlarBölümler
Dövizler / PDN
Geri dön - Hisse senetleri

PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

41.40 USD 0.24 (0.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PDN fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.36 ve Yüksek fiyatı olarak 41.48 aralığında işlem gördü.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDN haberleri

Günlük aralık
41.36 41.48
Yıllık aralık
29.43 41.90
Önceki kapanış
41.64
Açılış
41.48
Satış
41.40
Alış
41.70
Düşük
41.36
Yüksek
41.48
Hacim
23
Günlük değişim
-0.58%
Aylık değişim
3.47%
6 aylık değişim
23.91%
Yıllık değişim
18.45%
21 Eylül, Pazar