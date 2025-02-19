Dövizler / PDN
PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
41.40 USD 0.24 (0.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PDN fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.36 ve Yüksek fiyatı olarak 41.48 aralığında işlem gördü.
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PDN haberleri
Günlük aralık
41.36 41.48
Yıllık aralık
29.43 41.90
- Önceki kapanış
- 41.64
- Açılış
- 41.48
- Satış
- 41.40
- Alış
- 41.70
- Düşük
- 41.36
- Yüksek
- 41.48
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- -0.58%
- Aylık değişim
- 3.47%
- 6 aylık değişim
- 23.91%
- Yıllık değişim
- 18.45%
21 Eylül, Pazar