PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

41.40 USD 0.24 (0.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PDN a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.36 et à un maximum de 41.48.

Suivez la dynamique Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.36 41.48
Range Annuel
29.43 41.90
Clôture Précédente
41.64
Ouverture
41.48
Bid
41.40
Ask
41.70
Plus Bas
41.36
Plus Haut
41.48
Volume
23
Changement quotidien
-0.58%
Changement Mensuel
3.47%
Changement à 6 Mois
23.91%
Changement Annuel
18.45%
21 septembre, dimanche