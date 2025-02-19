Devises / PDN
PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
41.40 USD 0.24 (0.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PDN a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.36 et à un maximum de 41.48.
Suivez la dynamique Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PDN Nouvelles
Range quotidien
41.36 41.48
Range Annuel
29.43 41.90
- Clôture Précédente
- 41.64
- Ouverture
- 41.48
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Plus Bas
- 41.36
- Plus Haut
- 41.48
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- -0.58%
- Changement Mensuel
- 3.47%
- Changement à 6 Mois
- 23.91%
- Changement Annuel
- 18.45%
21 septembre, dimanche