PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
41.40 USD 0.24 (0.58%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PDN para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.36 e o mais alto foi 41.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
41.36 41.48
Faixa anual
29.43 41.90
- Fechamento anterior
- 41.64
- Open
- 41.48
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Low
- 41.36
- High
- 41.48
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -0.58%
- Mudança mensal
- 3.47%
- Mudança de 6 meses
- 23.91%
- Mudança anual
- 18.45%
21 setembro, domingo