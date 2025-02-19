CotizacionesSecciones
Divisas / PDN
Volver a Acciones

PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

41.40 USD 0.24 (0.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PDN de hoy ha cambiado un -0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.36, mientras que el máximo ha alcanzado 41.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDN News

Rango diario
41.36 41.48
Rango anual
29.43 41.90
Cierres anteriores
41.64
Open
41.48
Bid
41.40
Ask
41.70
Low
41.36
High
41.48
Volumen
23
Cambio diario
-0.58%
Cambio mensual
3.47%
Cambio a 6 meses
23.91%
Cambio anual
18.45%
21 septiembre, domingo