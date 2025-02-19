Divisas / PDN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
41.40 USD 0.24 (0.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PDN de hoy ha cambiado un -0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.36, mientras que el máximo ha alcanzado 41.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDN News
- ¿Cómo posicionarse ante el excepcionalismo de transición en APAC?
- ¿Cómo posicionarse ante el excepcionalismo de transición en Asia-Pacífico?
- How to position for APAC transition exceptionalism?
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.83%
- Las bolsas de valores de Australia cerraron con caídas; el S&P/ASX 200 perdió un 0.83%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.41%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Earnings call transcript: Paladin Energy sees Q4 uranium production surge in FY25
- Paladin Energy Q4 FY2025 slides: 33% production surge amid declining uranium prices
- Macquarie turns bullish on Australian stocks; boosts tech and cyclicals
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Opinion: Want in on Trump’s newest deregulation play? These energy stocks and ETFs could deliver big gains from uranium’s surge.
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- Uranium stocks extend gains as Trump signs orders to boost nuclear industry
- Australian uranium stocks surge on report Trump plans to boost nuclear power
- The Storm Before The Calm
- Australia’s Paladin Energy shares drop on retracting production guidance
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Rango diario
41.36 41.48
Rango anual
29.43 41.90
- Cierres anteriores
- 41.64
- Open
- 41.48
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Low
- 41.36
- High
- 41.48
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.58%
- Cambio mensual
- 3.47%
- Cambio a 6 meses
- 23.91%
- Cambio anual
- 18.45%
21 septiembre, domingo