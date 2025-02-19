Währungen / PDN
PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
41.40 USD 0.24 (0.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PDN hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.36 bis zu einem Hoch von 41.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDN News
Tagesspanne
41.36 41.48
Jahresspanne
29.43 41.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.64
- Eröffnung
- 41.48
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Tief
- 41.36
- Hoch
- 41.48
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.58%
- Monatsänderung
- 3.47%
- 6-Monatsänderung
- 23.91%
- Jahresänderung
- 18.45%
21 September, Sonntag