PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

41.40 USD 0.24 (0.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PDN hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.36 bis zu einem Hoch von 41.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
41.36 41.48
Jahresspanne
29.43 41.90
Vorheriger Schlusskurs
41.64
Eröffnung
41.48
Bid
41.40
Ask
41.70
Tief
41.36
Hoch
41.48
Volumen
23
Tagesänderung
-0.58%
Monatsänderung
3.47%
6-Monatsänderung
23.91%
Jahresänderung
18.45%
21 September, Sonntag