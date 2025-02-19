Валюты / PDN
PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
41.40 USD 0.24 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PDN за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.36, а максимальная — 41.48.
Следите за динамикой Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.36 41.48
Годовой диапазон
29.43 41.90
- Предыдущее закрытие
- 41.64
- Open
- 41.48
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Low
- 41.36
- High
- 41.48
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- 23.91%
- Годовое изменение
- 18.45%
21 сентября, воскресенье