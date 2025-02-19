QuotazioniSezioni
Valute / PDN
Tornare a Azioni

PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

41.40 USD 0.24 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PDN ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.36 e ad un massimo di 41.48.

Segui le dinamiche di Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDN News

Intervallo Giornaliero
41.36 41.48
Intervallo Annuale
29.43 41.90
Chiusura Precedente
41.64
Apertura
41.48
Bid
41.40
Ask
41.70
Minimo
41.36
Massimo
41.48
Volume
23
Variazione giornaliera
-0.58%
Variazione Mensile
3.47%
Variazione Semestrale
23.91%
Variazione Annuale
18.45%
21 settembre, domenica