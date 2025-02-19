Valute / PDN
PDN: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
41.40 USD 0.24 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PDN ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.36 e ad un massimo di 41.48.
Segui le dinamiche di Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PDN News
- Come posizionarsi per l’eccezionalismo della transizione APAC?
- How to position for APAC transition exceptionalism?
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.83%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.41%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Earnings call transcript: Paladin Energy sees Q4 uranium production surge in FY25
- Paladin Energy Q4 FY2025 slides: 33% production surge amid declining uranium prices
- Macquarie turns bullish on Australian stocks; boosts tech and cyclicals
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Opinion: Want in on Trump’s newest deregulation play? These energy stocks and ETFs could deliver big gains from uranium’s surge.
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- Uranium stocks extend gains as Trump signs orders to boost nuclear industry
- Australian uranium stocks surge on report Trump plans to boost nuclear power
- The Storm Before The Calm
- Australia’s Paladin Energy shares drop on retracting production guidance
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Intervallo Giornaliero
41.36 41.48
Intervallo Annuale
29.43 41.90
- Chiusura Precedente
- 41.64
- Apertura
- 41.48
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Minimo
- 41.36
- Massimo
- 41.48
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -0.58%
- Variazione Mensile
- 3.47%
- Variazione Semestrale
- 23.91%
- Variazione Annuale
- 18.45%
21 settembre, domenica