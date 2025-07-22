Dövizler / PCAR
PCAR: PACCAR Inc
99.46 USD 1.96 (1.93%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PCAR fiyatı bugün -1.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 98.83 ve Yüksek fiyatı olarak 102.40 aralığında işlem gördü.
PACCAR Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
98.83 102.40
Yıllık aralık
84.65 118.81
- Önceki kapanış
- 101.42
- Açılış
- 101.72
- Satış
- 99.46
- Alış
- 99.76
- Düşük
- 98.83
- Yüksek
- 102.40
- Hacim
- 8.870 K
- Günlük değişim
- -1.93%
- Aylık değişim
- 0.13%
- 6 aylık değişim
- 2.23%
- Yıllık değişim
- 1.54%
21 Eylül, Pazar