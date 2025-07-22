通貨 / PCAR
PCAR: PACCAR Inc
101.42 USD 0.56 (0.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PCARの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり99.50の安値と101.97の高値で取引されました。
PACCAR Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
99.50 101.97
1年のレンジ
84.65 118.81
- 以前の終値
- 100.86
- 始値
- 100.48
- 買値
- 101.42
- 買値
- 101.72
- 安値
- 99.50
- 高値
- 101.97
- 出来高
- 7.431 K
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 4.25%
- 1年の変化
- 3.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K