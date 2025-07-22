Валюты / PCAR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PCAR: PACCAR Inc
102.86 USD 0.69 (0.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCAR за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.84, а максимальная — 103.21.
Следите за динамикой PACCAR Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PCAR
- Paccar (PCAR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- PACCAR declares quarterly dividend of $.33 per share
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- US truck makers look for cover as Trump’s tariffs raise costs
- PACCAR: Strong Mix, Steady Margins, But Upside Capped (NASDAQ:PCAR)
- Paccar Stock: A Weakening Economy Will Not Bode Well For This Prospect (NASDAQ:PCAR)
- Why Is Paccar (PCAR) Down 2.9% Since Last Earnings Report?
- Evercore bumps Caterpillar rating on signs of 2025–26 earnings upside
- FTC resolves ’Clean Truck Partnership’ antitrust concerns
- Daimler, Volvo, other truckmakers sue California to block emissions rules
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Do Options Traders Know Something About PACCAR Stock We Don't?
- Wolfe Research raises Paccar stock price target to $86 on better margins
- These Analysts Revise Their Forecasts On PACCAR Following Q2 Results - PACCAR (NASDAQ:PCAR)
- Bernstein raises Paccar stock price target to $118 on upside potential
- Freedom Broker raises PACCAR stock price target to $90 on strong parts sales
- PACCAR Q2 Earnings Surpass Expectations, Sales Decline Y/Y
- Company News for Jul 23, 2025
- UBS upgrades PACCAR stock rating to Neutral from Sell, raises price target
- PACCAR Q2 2025 slides: Strong margins and strategic EV investments drive growth
- PACCAR Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCAR)
- PACCAR Inc (PCAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Paccar's Revenue Drops 14% in Q2
Дневной диапазон
101.84 103.21
Годовой диапазон
84.65 118.81
- Предыдущее закрытие
- 102.17
- Open
- 102.18
- Bid
- 102.86
- Ask
- 103.16
- Low
- 101.84
- High
- 103.21
- Объем
- 5.260 K
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 3.55%
- 6-месячное изменение
- 5.73%
- Годовое изменение
- 5.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.