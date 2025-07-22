Währungen / PCAR
PCAR: PACCAR Inc
101.42 USD 0.56 (0.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCAR hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.50 bis zu einem Hoch von 101.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die PACCAR Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PCAR News
Tagesspanne
99.50 101.97
Jahresspanne
84.65 118.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.86
- Eröffnung
- 100.48
- Bid
- 101.42
- Ask
- 101.72
- Tief
- 99.50
- Hoch
- 101.97
- Volumen
- 7.431 K
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 2.10%
- 6-Monatsänderung
- 4.25%
- Jahresänderung
- 3.54%
