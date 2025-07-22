货币 / PCAR
PCAR: PACCAR Inc
103.57 USD 0.71 (0.69%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PCAR汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点102.86和高点103.84进行交易。
关注PACCAR Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCAR新闻
- Paccar (PCAR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- PACCAR declares quarterly dividend of $.33 per share
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- US truck makers look for cover as Trump’s tariffs raise costs
- PACCAR: Strong Mix, Steady Margins, But Upside Capped (NASDAQ:PCAR)
- Paccar Stock: A Weakening Economy Will Not Bode Well For This Prospect (NASDAQ:PCAR)
- Why Is Paccar (PCAR) Down 2.9% Since Last Earnings Report?
- Evercore bumps Caterpillar rating on signs of 2025–26 earnings upside
- FTC resolves ’Clean Truck Partnership’ antitrust concerns
- Daimler, Volvo, other truckmakers sue California to block emissions rules
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Do Options Traders Know Something About PACCAR Stock We Don't?
- Wolfe Research raises Paccar stock price target to $86 on better margins
- These Analysts Revise Their Forecasts On PACCAR Following Q2 Results - PACCAR (NASDAQ:PCAR)
- Bernstein raises Paccar stock price target to $118 on upside potential
- Freedom Broker raises PACCAR stock price target to $90 on strong parts sales
- PACCAR Q2 Earnings Surpass Expectations, Sales Decline Y/Y
- Company News for Jul 23, 2025
- UBS upgrades PACCAR stock rating to Neutral from Sell, raises price target
- PACCAR Q2 2025 slides: Strong margins and strategic EV investments drive growth
- PACCAR Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCAR)
- PACCAR Inc (PCAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Paccar's Revenue Drops 14% in Q2
日范围
102.86 103.84
年范围
84.65 118.81
- 前一天收盘价
- 102.86
- 开盘价
- 103.17
- 卖价
- 103.57
- 买价
- 103.87
- 最低价
- 102.86
- 最高价
- 103.84
- 交易量
- 631
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 4.27%
- 6个月变化
- 6.45%
- 年变化
- 5.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值