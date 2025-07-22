CotizacionesSecciones
Divisas / PCAR
Volver a Acciones

PCAR: PACCAR Inc

100.86 USD 2.00 (1.94%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PCAR de hoy ha cambiado un -1.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.25, mientras que el máximo ha alcanzado 103.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PACCAR Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PCAR News

Rango diario
100.25 103.84
Rango anual
84.65 118.81
Cierres anteriores
102.86
Open
103.17
Bid
100.86
Ask
101.16
Low
100.25
High
103.84
Volumen
8.819 K
Cambio diario
-1.94%
Cambio mensual
1.54%
Cambio a 6 meses
3.67%
Cambio anual
2.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B