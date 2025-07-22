Divisas / PCAR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PCAR: PACCAR Inc
100.86 USD 2.00 (1.94%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PCAR de hoy ha cambiado un -1.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.25, mientras que el máximo ha alcanzado 103.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PACCAR Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCAR News
- Why Paccar (PCAR) Dipped More Than Broader Market Today
- Paccar (PCAR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- PACCAR declares quarterly dividend of $.33 per share
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- US truck makers look for cover as Trump’s tariffs raise costs
- PACCAR: Strong Mix, Steady Margins, But Upside Capped (NASDAQ:PCAR)
- Paccar Stock: A Weakening Economy Will Not Bode Well For This Prospect (NASDAQ:PCAR)
- Why Is Paccar (PCAR) Down 2.9% Since Last Earnings Report?
- Evercore bumps Caterpillar rating on signs of 2025–26 earnings upside
- FTC resolves ’Clean Truck Partnership’ antitrust concerns
- Daimler, Volvo, other truckmakers sue California to block emissions rules
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Do Options Traders Know Something About PACCAR Stock We Don't?
- Wolfe Research raises Paccar stock price target to $86 on better margins
- These Analysts Revise Their Forecasts On PACCAR Following Q2 Results - PACCAR (NASDAQ:PCAR)
- Bernstein raises Paccar stock price target to $118 on upside potential
- Freedom Broker raises PACCAR stock price target to $90 on strong parts sales
- PACCAR Q2 Earnings Surpass Expectations, Sales Decline Y/Y
- Company News for Jul 23, 2025
- UBS upgrades PACCAR stock rating to Neutral from Sell, raises price target
- PACCAR Q2 2025 slides: Strong margins and strategic EV investments drive growth
- PACCAR Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCAR)
- PACCAR Inc (PCAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
100.25 103.84
Rango anual
84.65 118.81
- Cierres anteriores
- 102.86
- Open
- 103.17
- Bid
- 100.86
- Ask
- 101.16
- Low
- 100.25
- High
- 103.84
- Volumen
- 8.819 K
- Cambio diario
- -1.94%
- Cambio mensual
- 1.54%
- Cambio a 6 meses
- 3.67%
- Cambio anual
- 2.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B