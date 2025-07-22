Devises / PCAR
PCAR: PACCAR Inc
99.46 USD 1.96 (1.93%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PCAR a changé de -1.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.83 et à un maximum de 102.40.
Suivez la dynamique PACCAR Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
98.83 102.40
Range Annuel
84.65 118.81
- Clôture Précédente
- 101.42
- Ouverture
- 101.72
- Bid
- 99.46
- Ask
- 99.76
- Plus Bas
- 98.83
- Plus Haut
- 102.40
- Volume
- 8.870 K
- Changement quotidien
- -1.93%
- Changement Mensuel
- 0.13%
- Changement à 6 Mois
- 2.23%
- Changement Annuel
- 1.54%
