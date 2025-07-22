CotationsSections
PCAR: PACCAR Inc

99.46 USD 1.96 (1.93%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCAR a changé de -1.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.83 et à un maximum de 102.40.

Suivez la dynamique PACCAR Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
98.83 102.40
Range Annuel
84.65 118.81
Clôture Précédente
101.42
Ouverture
101.72
Bid
99.46
Ask
99.76
Plus Bas
98.83
Plus Haut
102.40
Volume
8.870 K
Changement quotidien
-1.93%
Changement Mensuel
0.13%
Changement à 6 Mois
2.23%
Changement Annuel
1.54%
