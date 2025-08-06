Dövizler / PBH
PBH: Prestige Consumer Healthcare Inc
63.05 USD 1.05 (1.64%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PBH fiyatı bugün -1.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.92 ve Yüksek fiyatı olarak 64.65 aralığında işlem gördü.
Prestige Consumer Healthcare Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PBH haberleri
Günlük aralık
62.92 64.65
Yıllık aralık
61.94 90.04
- Önceki kapanış
- 64.10
- Açılış
- 64.65
- Satış
- 63.05
- Alış
- 63.35
- Düşük
- 62.92
- Yüksek
- 64.65
- Hacim
- 1.407 K
- Günlük değişim
- -1.64%
- Aylık değişim
- -8.04%
- 6 aylık değişim
- -26.84%
- Yıllık değişim
- -13.01%
