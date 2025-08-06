CotationsSections
Devises / PBH
Retour à Actions

PBH: Prestige Consumer Healthcare Inc

63.05 USD 1.05 (1.64%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PBH a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.92 et à un maximum de 64.65.

Suivez la dynamique Prestige Consumer Healthcare Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBH Nouvelles

Range quotidien
62.92 64.65
Range Annuel
61.94 90.04
Clôture Précédente
64.10
Ouverture
64.65
Bid
63.05
Ask
63.35
Plus Bas
62.92
Plus Haut
64.65
Volume
1.407 K
Changement quotidien
-1.64%
Changement Mensuel
-8.04%
Changement à 6 Mois
-26.84%
Changement Annuel
-13.01%
20 septembre, samedi