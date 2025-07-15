Валюты / PBH
PBH: Prestige Consumer Healthcare Inc
63.17 USD 0.20 (0.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBH за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.76, а максимальная — 63.29.
Следите за динамикой Prestige Consumer Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
62.76 63.29
Годовой диапазон
61.94 90.04
- Предыдущее закрытие
- 62.97
- Open
- 62.93
- Bid
- 63.17
- Ask
- 63.47
- Low
- 62.76
- High
- 63.29
- Объем
- 1.061 K
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- -7.86%
- 6-месячное изменение
- -26.70%
- Годовое изменение
- -12.84%
