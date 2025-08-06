Währungen / PBH
PBH: Prestige Consumer Healthcare Inc
64.10 USD 0.28 (0.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBH hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.74 bis zu einem Hoch von 65.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prestige Consumer Healthcare Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PBH News
- Prestige Consumer Healthcare: Wachstumsstrategie und Lieferkettenprobleme im Fokus
- Prestige Consumer Healthcare at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Focus
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Prestige Consumer Healthcare: Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief von 62,93 $
- Prestige Consumer Healthcare stock hits 52-week low at $62.93
- Premium Brands Q2 2025 slides: U.S. growth offsets margin pressure, debt ratio improves
- Earnings call transcript: Premium Brands highlights Q2 2025 growth plans
- Prestige Consumer Healthcare (PBH) Presents at the Barclays Global Consumer Staples Conference (NYSE:PBH)
- Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer S
- Prestige Consumer Health at Barclays Conference: Strategic Growth and Challenges
- Prestige Consumer Healthcare: Elevated Debt And Limited Growth Prospects (NYSE:PBH)
- Earnings call transcript: Prestige Consumer Healthcare Q1 2025 misses forecasts
- Prestige Consumer Healthcare stock hits 52-week low at 64.83 USD
- Prestige Consumer Healthcare Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PBH)
- Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Prestige Consumer Healthcare (PBH) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Prestige Consumer Health earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Prestige Consumer Healthcare Q1 FY26 slides: Revenue drops on supply issues, margins improve
- Prestige Consumer Healthcare (PBH) Misses Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Prestige (PBH) Q1 Revenue Falls 6.6%
- Premium Brands stock rating upgraded by RBC Capital on improved outlook
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 1.27%
- Earnings call transcript: Premium Brands Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Stay Ahead of the Game With Prestige Consumer Healthcare (PBH) Q1 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
Tagesspanne
63.74 65.16
Jahresspanne
61.94 90.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.82
- Eröffnung
- 64.03
- Bid
- 64.10
- Ask
- 64.40
- Tief
- 63.74
- Hoch
- 65.16
- Volumen
- 1.049 K
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- -6.51%
- 6-Monatsänderung
- -25.62%
- Jahresänderung
- -11.56%
