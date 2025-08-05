通貨 / PBH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PBH: Prestige Consumer Healthcare Inc
64.10 USD 0.28 (0.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PBHの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり63.74の安値と65.16の高値で取引されました。
Prestige Consumer Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBH News
- Prestige Consumer Healthcare at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Focus
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- プレスティージ・コンシューマー・ヘルスケア株、52週安値の62.93ドルを記録
- Prestige Consumer Healthcare stock hits 52-week low at $62.93
- Premium Brands Q2 2025 slides: U.S. growth offsets margin pressure, debt ratio improves
- Earnings call transcript: Premium Brands highlights Q2 2025 growth plans
- Prestige Consumer Healthcare (PBH) Presents at the Barclays Global Consumer Staples Conference (NYSE:PBH)
- Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer S
- Prestige Consumer Health at Barclays Conference: Strategic Growth and Challenges
- Prestige Consumer Healthcare: Elevated Debt And Limited Growth Prospects (NYSE:PBH)
- Earnings call transcript: Prestige Consumer Healthcare Q1 2025 misses forecasts
- Prestige Consumer Healthcare stock hits 52-week low at 64.83 USD
- Prestige Consumer Healthcare Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PBH)
- Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Prestige Consumer Healthcare (PBH) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Prestige Consumer Health earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Prestige Consumer Healthcare Q1 FY26 slides: Revenue drops on supply issues, margins improve
- Prestige Consumer Healthcare (PBH) Misses Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Prestige (PBH) Q1 Revenue Falls 6.6%
- Premium Brands stock rating upgraded by RBC Capital on improved outlook
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 1.27%
- Earnings call transcript: Premium Brands Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Stay Ahead of the Game With Prestige Consumer Healthcare (PBH) Q1 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- AdaptHealth Corp. (AHCO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
1日のレンジ
63.74 65.16
1年のレンジ
61.94 90.04
- 以前の終値
- 63.82
- 始値
- 64.03
- 買値
- 64.10
- 買値
- 64.40
- 安値
- 63.74
- 高値
- 65.16
- 出来高
- 1.049 K
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- -6.51%
- 6ヶ月の変化
- -25.62%
- 1年の変化
- -11.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K