PBH: Prestige Consumer Healthcare Inc

64.10 USD 0.28 (0.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBHの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり63.74の安値と65.16の高値で取引されました。

Prestige Consumer Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
63.74 65.16
1年のレンジ
61.94 90.04
以前の終値
63.82
始値
64.03
買値
64.10
買値
64.40
安値
63.74
高値
65.16
出来高
1.049 K
1日の変化
0.44%
1ヶ月の変化
-6.51%
6ヶ月の変化
-25.62%
1年の変化
-11.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K