Dövizler / PAYC
PAYC: Paycom Software Inc
216.58 USD 0.06 (0.03%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAYC fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 216.00 ve Yüksek fiyatı olarak 218.71 aralığında işlem gördü.
Paycom Software Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
216.00 218.71
Yıllık aralık
159.82 267.76
- Önceki kapanış
- 216.64
- Açılış
- 216.55
- Satış
- 216.58
- Alış
- 216.88
- Düşük
- 216.00
- Yüksek
- 218.71
- Hacim
- 1.168 K
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- -3.53%
- 6 aylık değişim
- -0.46%
- Yıllık değişim
- 30.08%
21 Eylül, Pazar