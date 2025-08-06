Валюты / PAYC
PAYC: Paycom Software Inc
213.26 USD 5.06 (2.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAYC за сегодня изменился на -2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.51, а максимальная — 218.24.
Следите за динамикой Paycom Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PAYC
- Paycom CIO Smith sells $334,899 in shares
- Paycom at Citi’s 2025 Conference: AI and Automation Drive Growth
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Here's Why Paycom Software (PAYC) is a Strong Growth Stock
- Paycom announces leadership changes in technology roles
- Dayforce Stock Jumps On Report Of Private Equity Suitor
- Cantor starts coverage on Paylocity, Workday, Paycom as HCM sector stabilizes
- Paycom: A Solid Investment in the HR Software Space?
- The Hidden Order Behind Major Stock Moves
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- Automation Tools Power Paycom Software's Q2 Recurring Revenue Gain
- Paycom: Well Positioned And Highly Competitive, But Growth Prospects Are Thinning (PAYC)
- TD Cowen lowers Paycom Software stock price target to $246 on FCF concerns
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Stifel raises Paycom Software stock price target to $240 on margin growth
- KeyBanc raises Paycom Software stock price target to $290 on strong earnings
- Paycom Software price target raised to $258 from $244 at BMO Capital
- Paycom Stock Jumps 10% as Q2 Earnings and Revenues Crush Estimates
- Earnings call transcript: Paycom beats Q2 2025 earnings expectations
- Paycom Software (PAYC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Paycom shares surge as Q2 earnings soar past estimates, outlook raised
Дневной диапазон
210.51 218.24
Годовой диапазон
159.82 267.76
- Предыдущее закрытие
- 218.32
- Open
- 217.62
- Bid
- 213.26
- Ask
- 213.56
- Low
- 210.51
- High
- 218.24
- Объем
- 1.108 K
- Дневное изменение
- -2.32%
- Месячное изменение
- -5.01%
- 6-месячное изменение
- -1.99%
- Годовое изменение
- 28.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.