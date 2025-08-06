КотировкиРазделы
Валюты / PAYC
Назад в Рынок акций США

PAYC: Paycom Software Inc

213.26 USD 5.06 (2.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAYC за сегодня изменился на -2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.51, а максимальная — 218.24.

Следите за динамикой Paycom Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PAYC

Дневной диапазон
210.51 218.24
Годовой диапазон
159.82 267.76
Предыдущее закрытие
218.32
Open
217.62
Bid
213.26
Ask
213.56
Low
210.51
High
218.24
Объем
1.108 K
Дневное изменение
-2.32%
Месячное изменение
-5.01%
6-месячное изменение
-1.99%
Годовое изменение
28.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.