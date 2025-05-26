Dövizler / PAVE
PAVE: Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF
47.03 USD 0.02 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAVE fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.97 ve Yüksek fiyatı olarak 47.53 aralığında işlem gördü.
Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
46.97 47.53
Yıllık aralık
32.65 47.53
- Önceki kapanış
- 47.05
- Açılış
- 47.26
- Satış
- 47.03
- Alış
- 47.33
- Düşük
- 46.97
- Yüksek
- 47.53
- Hacim
- 494
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 2.69%
- 6 aylık değişim
- 25.31%
- Yıllık değişim
- 14.40%
