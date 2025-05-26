FiyatlarBölümler
Dövizler / PAVE
Geri dön - Hisse senetleri

PAVE: Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF

47.03 USD 0.02 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PAVE fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.97 ve Yüksek fiyatı olarak 47.53 aralığında işlem gördü.

Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAVE haberleri

Günlük aralık
46.97 47.53
Yıllık aralık
32.65 47.53
Önceki kapanış
47.05
Açılış
47.26
Satış
47.03
Alış
47.33
Düşük
46.97
Yüksek
47.53
Hacim
494
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
2.69%
6 aylık değişim
25.31%
Yıllık değişim
14.40%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%