PAVE: Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF

47.03 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAVE hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.97 bis zu einem Hoch von 47.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
46.97 47.53
Jahresspanne
32.65 47.53
Vorheriger Schlusskurs
47.05
Eröffnung
47.26
Bid
47.03
Ask
47.33
Tief
46.97
Hoch
47.53
Volumen
494
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
2.69%
6-Monatsänderung
25.31%
Jahresänderung
14.40%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
3.641%