КотировкиРазделы
Валюты / PAVE
Назад в Рынок акций США

PAVE: Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF

47.22 USD 0.17 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAVE за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.20, а максимальная — 47.53.

Следите за динамикой Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PAVE

Дневной диапазон
47.20 47.53
Годовой диапазон
32.65 47.53
Предыдущее закрытие
47.05
Open
47.26
Bid
47.22
Ask
47.52
Low
47.20
High
47.53
Объем
345
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
3.10%
6-месячное изменение
25.82%
Годовое изменение
14.86%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%