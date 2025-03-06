Dövizler / PAM
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
57.36 USD 0.90 (1.59%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAM fiyatı bugün 1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.95 ve Yüksek fiyatı olarak 58.00 aralığında işlem gördü.
Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
54.95 58.00
Yıllık aralık
54.95 97.55
- Önceki kapanış
- 56.46
- Açılış
- 56.55
- Satış
- 57.36
- Alış
- 57.66
- Düşük
- 54.95
- Yüksek
- 58.00
- Hacim
- 1.465 K
- Günlük değişim
- 1.59%
- Aylık değişim
- -12.91%
- 6 aylık değişim
- -27.07%
- Yıllık değişim
- -4.50%
21 Eylül, Pazar