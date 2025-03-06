クォートセクション
通貨 / PAM
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A

56.46 USD 3.72 (6.18%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PAMの今日の為替レートは、-6.18%変化しました。日中、通貨は1あたり55.89の安値と60.45の高値で取引されました。

Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
55.89 60.45
1年のレンジ
55.36 97.55
以前の終値
60.18
始値
59.65
買値
56.46
買値
56.76
安値
55.89
高値
60.45
出来高
1.676 K
1日の変化
-6.18%
1ヶ月の変化
-14.27%
6ヶ月の変化
-28.21%
1年の変化
-5.99%
