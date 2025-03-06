시세섹션
통화 / PAM
주식로 돌아가기

PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A

57.36 USD 0.90 (1.59%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PAM 환율이 오늘 1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.95이고 고가는 58.00이었습니다.

Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAM News

일일 변동 비율
54.95 58.00
년간 변동
54.95 97.55
이전 종가
56.46
시가
56.55
Bid
57.36
Ask
57.66
저가
54.95
고가
58.00
볼륨
1.465 K
일일 변동
1.59%
월 변동
-12.91%
6개월 변동
-27.07%
년간 변동율
-4.50%
20 9월, 토요일