통화 / PAM
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
57.36 USD 0.90 (1.59%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PAM 환율이 오늘 1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.95이고 고가는 58.00이었습니다.
Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PAM News
- Pampa Energia stock hits 52-week low at 55.36 USD
- Pampa Energia stock hits 52-week low at $55.81
- Pampa Energia: LNG, Shale And Renewables, A Regional Energy Story In The Making (NYSE:PAM)
- Pampa Energía S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PAM)
- Pampa Energía S.A. (PAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pampa Energia ADR earnings missed by $1.08, revenue fell short of estimates
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Pampa Energia Stock?
- Pampa Energia Stock: A Growth Story Underestimated By The Market (NYSE:PAM)
- American Electric Power Stock Earns RS Rating Upgrade
- Pampa Energia: The Potential Of Argentina's Energy Sector Leader (NYSE:PAM)
- Educator Stride Among Best Of The Best: Check Out Stocks On IBD 50, Stock Spotlight, Other Lists
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- Encompass Health Among 9 Newcomers To IBD Top Stock Watchlists: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Pampa Energia Stock: Strategic Infrastructure With Latent Upside (NYSE:PAM)
- These Stocks Broke Records Wednesday: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Palantir, Kinross Gold Land On IBD Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Sector Leaders, More
- Cencora, New To Big Cap 20, Had $81.5 Bil Sales Last Quarter: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Pampa Energia S.A. (PAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
54.95 58.00
년간 변동
54.95 97.55
- 이전 종가
- 56.46
- 시가
- 56.55
- Bid
- 57.36
- Ask
- 57.66
- 저가
- 54.95
- 고가
- 58.00
- 볼륨
- 1.465 K
- 일일 변동
- 1.59%
- 월 변동
- -12.91%
- 6개월 변동
- -27.07%
- 년간 변동율
- -4.50%
20 9월, 토요일