KurseKategorien
Währungen / PAM
Zurück zum Aktien

PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A

56.46 USD 3.72 (6.18%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAM hat sich für heute um -6.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.89 bis zu einem Hoch von 60.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAM News

Tagesspanne
55.89 60.45
Jahresspanne
55.36 97.55
Vorheriger Schlusskurs
60.18
Eröffnung
59.65
Bid
56.46
Ask
56.76
Tief
55.89
Hoch
60.45
Volumen
1.676 K
Tagesänderung
-6.18%
Monatsänderung
-14.27%
6-Monatsänderung
-28.21%
Jahresänderung
-5.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K