PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
56.46 USD 3.72 (6.18%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAM hat sich für heute um -6.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.89 bis zu einem Hoch von 60.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
55.89 60.45
Jahresspanne
55.36 97.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.18
- Eröffnung
- 59.65
- Bid
- 56.46
- Ask
- 56.76
- Tief
- 55.89
- Hoch
- 60.45
- Volumen
- 1.676 K
- Tagesänderung
- -6.18%
- Monatsänderung
- -14.27%
- 6-Monatsänderung
- -28.21%
- Jahresänderung
- -5.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K