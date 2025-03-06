Valute / PAM
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
57.36 USD 0.90 (1.59%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAM ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.95 e ad un massimo di 58.00.
Segui le dinamiche di Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
54.95 58.00
Intervallo Annuale
54.95 97.55
- Chiusura Precedente
- 56.46
- Apertura
- 56.55
- Bid
- 57.36
- Ask
- 57.66
- Minimo
- 54.95
- Massimo
- 58.00
- Volume
- 1.465 K
- Variazione giornaliera
- 1.59%
- Variazione Mensile
- -12.91%
- Variazione Semestrale
- -27.07%
- Variazione Annuale
- -4.50%
20 settembre, sabato