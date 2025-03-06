QuotazioniSezioni
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A

57.36 USD 0.90 (1.59%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PAM ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.95 e ad un massimo di 58.00.

Segui le dinamiche di Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
54.95 58.00
Intervallo Annuale
54.95 97.55
Chiusura Precedente
56.46
Apertura
56.55
Bid
57.36
Ask
57.66
Minimo
54.95
Massimo
58.00
Volume
1.465 K
Variazione giornaliera
1.59%
Variazione Mensile
-12.91%
Variazione Semestrale
-27.07%
Variazione Annuale
-4.50%
20 settembre, sabato