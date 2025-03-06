CotationsSections
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A

57.36 USD 0.90 (1.59%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PAM a changé de 1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.95 et à un maximum de 58.00.

Suivez la dynamique Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
54.95 58.00
Range Annuel
54.95 97.55
Clôture Précédente
56.46
Ouverture
56.55
Bid
57.36
Ask
57.66
Plus Bas
54.95
Plus Haut
58.00
Volume
1.465 K
Changement quotidien
1.59%
Changement Mensuel
-12.91%
Changement à 6 Mois
-27.07%
Changement Annuel
-4.50%
