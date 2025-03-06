Devises / PAM
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
57.36 USD 0.90 (1.59%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PAM a changé de 1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.95 et à un maximum de 58.00.
Suivez la dynamique Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PAM Nouvelles
Range quotidien
54.95 58.00
Range Annuel
54.95 97.55
- Clôture Précédente
- 56.46
- Ouverture
- 56.55
- Bid
- 57.36
- Ask
- 57.66
- Plus Bas
- 54.95
- Plus Haut
- 58.00
- Volume
- 1.465 K
- Changement quotidien
- 1.59%
- Changement Mensuel
- -12.91%
- Changement à 6 Mois
- -27.07%
- Changement Annuel
- -4.50%
20 septembre, samedi