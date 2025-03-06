Divisas / PAM
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
60.18 USD 1.55 (2.51%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PAM de hoy ha cambiado un -2.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.86, mientras que el máximo ha alcanzado 62.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PAM News
- Pampa Energia stock hits 52-week low at $55.81
- Pampa Energia: LNG, Shale And Renewables, A Regional Energy Story In The Making (NYSE:PAM)
- Pampa Energía S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PAM)
- Pampa Energía S.A. (PAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pampa Energia ADR earnings missed by $1.08, revenue fell short of estimates
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Pampa Energia Stock?
- Pampa Energia Stock: A Growth Story Underestimated By The Market (NYSE:PAM)
- Pampa Energia: The Potential Of Argentina's Energy Sector Leader (NYSE:PAM)
- Pampa Energia Stock: Strategic Infrastructure With Latent Upside (NYSE:PAM)
- Pampa Energia S.A. (PAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
59.86 62.40
Rango anual
55.36 97.55
- Cierres anteriores
- 61.73
- Open
- 61.95
- Bid
- 60.18
- Ask
- 60.48
- Low
- 59.86
- High
- 62.40
- Volumen
- 487
- Cambio diario
- -2.51%
- Cambio mensual
- -8.62%
- Cambio a 6 meses
- -23.48%
- Cambio anual
- 0.20%
