PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
59.89 USD 0.29 (0.48%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAM para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.00 e o mais alto foi 60.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
59.00 60.45
Faixa anual
55.36 97.55
- Fechamento anterior
- 60.18
- Open
- 59.65
- Bid
- 59.89
- Ask
- 60.19
- Low
- 59.00
- High
- 60.45
- Volume
- 95
- Mudança diária
- -0.48%
- Mudança mensal
- -9.06%
- Mudança de 6 meses
- -23.85%
- Mudança anual
- -0.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh