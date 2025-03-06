Валюты / PAM
PAM: Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A
61.73 USD 2.29 (3.85%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAM за сегодня изменился на 3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.23, а максимальная — 61.99.
Следите за динамикой Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAM
- Pampa Energia stock hits 52-week low at $55.81
- Pampa Energia: LNG, Shale And Renewables, A Regional Energy Story In The Making (NYSE:PAM)
- Pampa Energía S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PAM)
- Pampa Energía S.A. (PAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pampa Energia ADR earnings missed by $1.08, revenue fell short of estimates
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Pampa Energia Stock?
- Pampa Energia Stock: A Growth Story Underestimated By The Market (NYSE:PAM)
- American Electric Power Stock Earns RS Rating Upgrade
- Pampa Energia: The Potential Of Argentina's Energy Sector Leader (NYSE:PAM)
- Educator Stride Among Best Of The Best: Check Out Stocks On IBD 50, Stock Spotlight, Other Lists
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- Encompass Health Among 9 Newcomers To IBD Top Stock Watchlists: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Pampa Energia Stock: Strategic Infrastructure With Latent Upside (NYSE:PAM)
- These Stocks Broke Records Wednesday: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Palantir, Kinross Gold Land On IBD Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Sector Leaders, More
- Cencora, New To Big Cap 20, Had $81.5 Bil Sales Last Quarter: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Pampa Energia S.A. (PAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
60.23 61.99
Годовой диапазон
55.36 97.55
- Предыдущее закрытие
- 59.44
- Open
- 60.35
- Bid
- 61.73
- Ask
- 62.03
- Low
- 60.23
- High
- 61.99
- Объем
- 574
- Дневное изменение
- 3.85%
- Месячное изменение
- -6.27%
- 6-месячное изменение
- -21.51%
- Годовое изменение
- 2.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.