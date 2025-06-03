Dövizler / PALL
PALL: abrdn Physical Palladium Shares ETF
104.85 USD 0.78 (0.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PALL fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.85 ve Yüksek fiyatı olarak 105.17 aralığında işlem gördü.
abrdn Physical Palladium Shares ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PALL haberleri
Günlük aralık
103.85 105.17
Yıllık aralık
82.39 118.84
- Önceki kapanış
- 105.63
- Açılış
- 104.56
- Satış
- 104.85
- Alış
- 105.15
- Düşük
- 103.85
- Yüksek
- 105.17
- Hacim
- 573
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- 2.96%
- 6 aylık değişim
- 15.69%
- Yıllık değişim
- 14.35%
21 Eylül, Pazar