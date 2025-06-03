FiyatlarBölümler
Dövizler / PALL
PALL: abrdn Physical Palladium Shares ETF

104.85 USD 0.78 (0.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PALL fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.85 ve Yüksek fiyatı olarak 105.17 aralığında işlem gördü.

abrdn Physical Palladium Shares ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
103.85 105.17
Yıllık aralık
82.39 118.84
Önceki kapanış
105.63
Açılış
104.56
Satış
104.85
Alış
105.15
Düşük
103.85
Yüksek
105.17
Hacim
573
Günlük değişim
-0.74%
Aylık değişim
2.96%
6 aylık değişim
15.69%
Yıllık değişim
14.35%
21 Eylül, Pazar