Валюты / PALL
PALL: abrdn Physical Palladium Shares ETF
107.21 USD 2.02 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PALL за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.78, а максимальная — 108.32.
Следите за динамикой abrdn Physical Palladium Shares ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PALL
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Gold races to all-time high above $3,500 on US rate cut prospects
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Gold futures climb to fresh record after report of US tariff move
- Sibanye-Stillwater’s call for US tariff on Russian palladium may add to price volatility
- Gold And Bitcoin Shining In 2025 As ETFs Drive Diversification
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Critical Commodities: The Future Is Upon Us
- Consensus Price Forecasts - Flight-To-Safety, Weak U.S. Dollar Boost Metals Prices
- PALL: Severed Trade Relations, Weaker Demand-Side Factors (NYSEARCA:PALL)
- Charting Commodity Markets With Greg Sharenow
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Palladium Attempts A Rally: The PALL ETF Tracks Palladium Prices (NYSEARCA:PALL)
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- The Commodities Feed: Trade Talks Give Oil Prices A Lift
- Chart Of The Day: Metals Mania Spreads, Traders Pile In
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Making The Case For Investing In Junior Silver Miners
- The India Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Ultra Short Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
106.78 108.32
Годовой диапазон
82.39 118.84
- Предыдущее закрытие
- 109.23
- Open
- 108.32
- Bid
- 107.21
- Ask
- 107.51
- Low
- 106.78
- High
- 108.32
- Объем
- 311
- Дневное изменение
- -1.85%
- Месячное изменение
- 5.27%
- 6-месячное изменение
- 18.29%
- Годовое изменение
- 16.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.