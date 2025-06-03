КотировкиРазделы
Валюты / PALL
PALL: abrdn Physical Palladium Shares ETF

107.21 USD 2.02 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PALL за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.78, а максимальная — 108.32.

Следите за динамикой abrdn Physical Palladium Shares ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
106.78 108.32
Годовой диапазон
82.39 118.84
Предыдущее закрытие
109.23
Open
108.32
Bid
107.21
Ask
107.51
Low
106.78
High
108.32
Объем
311
Дневное изменение
-1.85%
Месячное изменение
5.27%
6-месячное изменение
18.29%
Годовое изменение
16.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.