Dövizler / PAA
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.02 USD 0.39 (2.24%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAA fiyatı bugün -2.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.02 ve Yüksek fiyatı olarak 17.39 aralığında işlem gördü.
Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
17.02 17.39
Yıllık aralık
15.57 21.00
- Önceki kapanış
- 17.41
- Açılış
- 17.25
- Satış
- 17.02
- Alış
- 17.32
- Düşük
- 17.02
- Yüksek
- 17.39
- Hacim
- 3.544 K
- Günlük değişim
- -2.24%
- Aylık değişim
- -4.86%
- 6 aylık değişim
- -14.77%
- Yıllık değişim
- -1.73%
21 Eylül, Pazar