Valute / PAA
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.02 USD 0.39 (2.24%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAA ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.02 e ad un massimo di 17.39.
Segui le dinamiche di Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PAA News
Intervallo Giornaliero
17.02 17.39
Intervallo Annuale
15.57 21.00
- Chiusura Precedente
- 17.41
- Apertura
- 17.25
- Bid
- 17.02
- Ask
- 17.32
- Minimo
- 17.02
- Massimo
- 17.39
- Volume
- 3.544 K
- Variazione giornaliera
- -2.24%
- Variazione Mensile
- -4.86%
- Variazione Semestrale
- -14.77%
- Variazione Annuale
- -1.73%
20 settembre, sabato