QuotazioniSezioni
Valute / PAA
Tornare a Azioni

PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing

17.02 USD 0.39 (2.24%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PAA ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.02 e ad un massimo di 17.39.

Segui le dinamiche di Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAA News

Intervallo Giornaliero
17.02 17.39
Intervallo Annuale
15.57 21.00
Chiusura Precedente
17.41
Apertura
17.25
Bid
17.02
Ask
17.32
Minimo
17.02
Massimo
17.39
Volume
3.544 K
Variazione giornaliera
-2.24%
Variazione Mensile
-4.86%
Variazione Semestrale
-14.77%
Variazione Annuale
-1.73%
20 settembre, sabato