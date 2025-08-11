Валюты / PAA
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.36 USD 0.07 (0.40%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAA за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.29, а максимальная — 17.47.
Следите за динамикой Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PAA
Дневной диапазон
17.29 17.47
Годовой диапазон
15.57 21.00
- Предыдущее закрытие
- 17.29
- Open
- 17.46
- Bid
- 17.36
- Ask
- 17.66
- Low
- 17.29
- High
- 17.47
- Объем
- 2.276 K
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- -2.96%
- 6-месячное изменение
- -13.07%
- Годовое изменение
- 0.23%
